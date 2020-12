Netflix stopt Oscar-campagne Shia LaBeouf

De Amerikaanse streamingsdienst Netflix haalt de foto van acteur Shia LaBeouf (34) van de For your consideration-pagina.

De streamingsdienst vertoont de film Pieces of a woman waar LaBeouf in meespeelt nog altijd, maar stopt nu de campagne om LaBeouf aan te prijzen voor zijn acteerprestaties in die film. Via For your consideration-pagina’s en -advertenties bevelen film- en tv-bedrijven onder meer acteurs en actrices aan met het oog op awards zoals de Oscars of Golden globes.

LaBeouf is de steun van Netflix wellicht kwijt door de rechtszaak die zijn ex-vriendin, de zangeres FKA Twigs, begin december tegen hem begonnen is. Ze beschuldigt hem van fysiek en emotioneel misbruik. Hij zou haar onder meer hebben proberen te wurgen. Niet lang daarna trad Sia, die een relatie met LaBoeuf zou hebben gehad, FKA Twigs bij.

LaBoeuf gaf in The New York Times toe zich onder invloed van alcohol weleens te hebben misdragen. In Pieces of a woman speelt LaBeouf een man wiens vrouw thuis bevalt. De bevalling loopt mis door het toedoen van de vroedvrouw. LaBeoufs tegenspeelster, Vanessa Kirby, won op het filmfestival van Venetië de prijs voor beste actrice.