Britten arresteren man die door Belgisch gerecht gezocht werd in zaak-Essex

De Britse autoriteiten hebben in Redditch in Worcestershire een man opgepakt die door het Belgische gerecht gezocht werd voor zijn rol in het smokkelen van 39 Vietnamese migranten die in oktober vorig jaar dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Essex.

De man werd op 15 december opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel en zal minstens tot zijn volgende verhoor, op 12 maart, in voorlopige hechtenis blijven, zo meldt de Britse ambassade in Brussel.

Volgens de ambassade wordt de man ervan verdacht betrokken te zijn bij het vervoer van minstens 10 van de 39 doden die in Essex aangetroffen werden. Hij zou hen in taxi’s van een safehouse in Anderlecht naar een locatie nabij de Belgisch-Franse grens hebben vervoerd alvorens ze in de vrachtwagen werden geplaatst. Nadat hij had gehoord dat de migranten waren overleden, zou hij uit België zijn gevlucht en aanvankelijk naar Duitsland zijn gegaan voordat hij zich naar het Verenigd Koninkrijk heeft verplaatst.

Tienduizenden euro’s betaald

De 39 lichamen werden op 23 oktober 2019 ontdekt in een container in de gemeente Grays, in het graafschap Essex, in het oosten van het land. De vaak jonge mannen en vrouwen zouden mensenhandelaars tienduizenden euro’s betalen om in Groot-Brittannië gesmokkeld te worden.

In het Verenigd Koninkrijk werden intussen al acht personen veroordeeld in het dossier. Maandag veroordeelde een Londense rechtbank nog twee mannen voor doodslag voor hun aandeel in de feiten. De twee, 43 en 24 jaar oud, werden ook schuldig verklaard aan mensenhandel en riskeren een levenslange gevangenisstraf.

Twee andere mannen van 24 en 38 jaar oud werden veroordeeld voor mensenhandel. Ook in België en Frankrijk zijn verschillende verdachten opgepakt, van wie vermoed wordt dat ze geholpen hebben om migranten vanuit Zuidoost-Azië te smokkelen. Ook in Vietnam zitten vermoedelijke leden van het mensensmokkelnetwerk in de cel.