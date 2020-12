Amerikaanse Congresleden krijgen voorrang bij vaccinatie: ‘Belachelijk’

In de Verenigde Staten krijgen niet de gezondheidswerkers of de ouderen de eerste coronavaccins, maar wel de Congresleden. Dat lokt heel wat verontwaardigde reacties uit, ook binnen de politiek zelf.

De voorbije dagen werden vicepresident Mike Pence, toekomstig president Joe Biden en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, in het openbaar gevaccineerd. Ook de andere leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zullen voorrang krijgen. De overheid wil zo garanderen dat de besluitvorming blijft draaien en hoopt tegelijk de bevolking warm te krijgen voor vaccinatie.

‘Het is belachelijk dat het Congres bewoners van woonzorgcentra voorsteekt’, verklaarde Chris Sununu, de Republikeinse gouverneur van New Hampshire, op Twitter. ‘Elk vaccin dat gebruikt wordt voor een Congreslid of Senator die niets heeft gedaan en niet in de frontlinie tegen het coronavirus heeft gestaan, is een vaccin dat niet naar een verpleegster of een bewoner van een zorginstelling gaat’, voegde Sununu toe tegenover CNN.

Ook Congreslid Brian Mast is niet te spreken over de werkwijze: ‘Het Congres moet stoppen zichzelf als een speciale politieke klasse te beschouwen. Het idee alleen al dat Congresleden op welke manier dan ook belangrijker zijn dan net die mensen die ons het voorrecht hebben gegeven om in het Congres te mogen zetelen, is ontstellend.’

Vergelijking met Titanic

Columniste Petula Dvorak ziet in The Washington Post zelfs parallellen tussen de vaccinatiestrategie en de scheepsramp met de Titanic in 1912. ‘Zoals de eerste reddingssloep tijdens die koude nacht met vijf eersteklassepassagiers in smoking en zeven bemanningsleden aan boord wegvoer van de Titanic, waar honderden mensen uit de derde klasse een doodstrijd vochten, zo glimlachen de congresleden voor de camera’s als ze hun coronavaccin krijgen, terwijl er elke minuut één Amerikaan aan het virus overlijdt.’

‘Ik heb mij ook bedenkingen gemaakt’, gaf John Curtis toe aan CNN. Het Republikeinse Congreslid uit Utah plaatste zoals veel van zijn collega’s een bericht op sociale media over zijn vaccinatie. ‘Tegelijkertijd weten we dat 40 tot 50 procent van de Amerikanen twijfelen om zich te laten vaccineren en ik vind dat het Congres een rol moet spelen om dat vertrouwen te vergroten.’