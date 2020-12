Esther Berropze wordt nieuwe ceo Ontex

De luierfabrikant Ontex zal naar verwachting voor het eerst een vrouw aanstellen als ceo.

Esther Berropze Foto: rr

De nieuwe manager zou Esther Berropze worden. Zij is nu onafhankelijk bestuurder bij de luierfabrikant en deed eerder managementervaring op bij onder meer witgoedproducent Whirlpool. Ontex was al een tijdje op zoek naar een opvolger voor Charles Bouaziz. Die moest eind juli, na ­zeven jaar, het veld ruimen onder druk van de ontevreden aandeelhouders. GBL is met circa 20 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder. Het hefboomfonds ENA (15,1 procent) en de Franse vermogensbeheerder ­CIAM (3,2 procent) eisen al geruime tijd beterschap bij de groep.

Raad van bestuur herschikt

In maart maakte Ontex bekend dat het met Hans Van ­Bylen (ex-Henkel) een nieuwe voorzitter kreeg. Die nam de fakkel over van Luc Missorten. Van Bylen paste ook de raad van ­bestuur aan. Kort na zijn aanstelling bedankte hij Bouaziz. Die werd toen ad interim opgevolgd door Thierry Navarre. De vraag is wat er met Navarre zal gebeuren, die tussen 2009 en 2019 operationeel directeur was en aangaf dat hij ook kandidaat was voor de topjob.

Ontex is al een tijdje op de sukkel. De groep misgreep zich tussen 2015 en 2017 aan over­names. Eerst ging het in Mexico voor een grote overname, eind 2016 volgde een deal in Brazilië. Die laatste bleek een miskoop. Er kwam ook kritiek op de strategie van Ontex. Het bedrijf heeft veel B-merken in portefeuille en kan daarmee moeilijk concurreren met topmerken als Pampers.

Op te merken valt dat ook de vroegere eigenaar van Ontex, Bart Van Malderen die een nieuw luierbedrijf (Dryloc) oprichtte, ook zijn uitdagingen kende. Van Malderen wist echter Sofina als financiële partner aan te trekken. Ontex daarentegen wees in 2018 nog een bod van het Franse overnamefonds PAI af, dat initieel met een bod van 27,50 euro per aandeel zwaaide. Maar na onderzoek van de boeken was PAI niet langer ­bereid zoveel te betalen. Ontex beloofde daarop zelf waarde te creëren. Daar kwam niets van in huis.

De nieuwe ceo heeft één zekerheid: ze start met boze aandeelhouders en een aandeel (10,41 euro) dat lager noteert dan de 18 euro waartegen het in 2014 naar de beurs ging.