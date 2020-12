Nederlandse ziekenhuizen stellen niet-dringende zorg uit: ‘Alle hens aan dek’

Nederlandse ziekenhuizen leggen alle niet-acute zorg stil om de grote toename van het aantal coronapatiënten aan te kunnen. Het aantal bedden op de intensieve zorg wordt uitgebreid en Duitsland neemt weer meer patiënten uit Nederland op.

Met de maatregelen moet de meest kritieke zorg voor alle patiënten kunnen doorgaan.

Minister van Medische Zorg Tamara van Ark maakte de maatregelen bekend. ‘Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken’, zegt ze. ‘Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald.’

Van Ark steunt de ziekenhuizen in de extra maatregelen. Ze roept ook iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. ‘Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft’, klinkt het.

Het ministerie van Volksgezondheid schetst dat niet alleen het aantal covid-patiënten oploopt, maar ook het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel. Door de hoge werkdruk en coronabesmettingen vallen steeds meer medewerkers uit.

De verwachting is bovendien dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken nog zal toenemen. In de loop van januari wordt de grootste drukte verwacht.

Vorige week kondigde de Nederlandse premier Mark Rutte een harde lockdown van vijf weken af omdat de coronacijfers in het land zorgwekkend bleven stijgen.