Clublegende Iker Casillas keert terug naar Real Madrid: “Heel blij”

De Spaanse voormalige doelman Iker Casillas keert terug naar zijn oude liefde Real Madrid. Bij de Spaanse landskampioen wordt hij assistent van de algemeen directeur van de Real Madrid Foundation, zo maakte de club dinsdag bekend.

“Iker is als onze beste doelman ooit een legende van Real Madrid die staat voor de waarden van onze club”, klinkt het in de mededeling van Real. “We zijn dan ook heel blij om een van onze grootste aanvoerders terug te mogen verwelkomen.” Met de Real Madrid Foundation wil de club een bijdrage leveren aan de maatschappij, onder meer door de oprichting van sportscholen wereldwijd.

Afgelopen zomer kondigde Casillas op 39-jarige leeftijd officieel zijn afscheid van het profvoetbal aan. Dat was geen verrassing, want de Spaanse doelman speelde na een hartaanval op training bij FC Porto toen al ruim een jaar geen wedstrijd meer. Sinds 2015 kwam hij voor Porto uit, waarmee hij twee keer Portugees landskampioen werd. Voordien had hij altijd bij Real tussen de palen gestaan, sinds zijn debuut in 1999. Met de Madrilenen won hij onder meer drie keer de Champions League en vijf landstitels. Als Spaans international werd Casillas wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. Hij speelde 167 interlands voor La Roja.

Eerder dit jaar deed Casillas een gooi naar het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond maar hij besloot uiteindelijk zijn kandidatuur in te trekken en verwees daarbij naar de coronacrisis. “Ons land gaat gebukt onder een uitzonderlijke sociale, economische en gezondheidscrisis. Voorzittersverkiezingen zijn daarbij vergeleken slechts een bijzaak”, stelde Casillas, die de uitdager zou worden van Luis Rubiales.