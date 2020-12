Mega World failliet, veiling inboedel wenkt

De ondernemingsrechtbank heeft zoals verwacht de winkelketen Mega World failliet verklaard. De hoop op een doorstart is bijzonder klein.

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, heeft vanochtend zoals aangekondigd het faillissement van Mega World, het vroegere Blokker, uitgesproken. Zo’n 650 mensen verliezen hun job. De voorlopig bewindvoerders, Thierry Lammar en Kristin Van Hocht, werden aangesteld als curatoren.

Het bedrijf heeft zonder de opzegvergoedingen meer dan 40 miljoen euro schulden. Het hof van beroep had gisteren al de vraag tot een gerechtelijke reorganisatieprocedure verworpen.

Curator Lammar zei gisteren al aan De Standaard dat hij hoopt dat de partijen die in het verleden contact namen om een aantal winkels over te nemen, opnieuw interesse gaan tonen. Met name een Nederlandse kinderspullenwinkel had de neus aan het venster gestoken.

Of er daadwerkelijk iets van in huis komt, is afwachten. Verwacht wordt dat zich een scenario zoals bij Brantano gaat voltrekken: een veilinghuis dat tegen grote korting de voorraden verkoopt. De curatoren staan ook open voor handelaars die hele partijen opkopen. Ook dat is afwachten.

De 650 personeelsleden zijn aangewezen op het Fonds voor Sluitingen van Ondernemingen. Doordat veel werknemers een hoge anciënniteit hebben, zullen ze een deel van hun opzegvergoeding niet kunnen innen.