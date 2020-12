Coronavaccins worden getest op gemuteerde variant: ‘Kunnen in zes weken nieuw vaccin afleveren’

Zowel Pfizer/BioNTech als Moderna onderzoeken op dit moment of hun vaccins ook beschermen tegen de gemuteerde variant van het coronavirus die onder meer is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Beide bedrijven verwachten dat dit het geval is. BioNTech maakt zich sterk dat een aanpassing anders snel kan gebeuren.

Op dit moment zijn het Amerikaanse farmabedrijf Moderna en Pfizer/BioNTech bezig met experimentele testen. ‘Dat zal ongeveer twee weken in beslag nemen’, heeft BioNTech-topman Ugur Sahin verklaard aan het Duitse persbureau DPA.

Sahin gelooft dat het vaccin ook tegen de mutatie zijn werk zal doen. ‘We hebben het al op zo’n twintig andere varianten getest. De immuunreactie die door ons vaccin wordt opgewekt, heeft steeds alle virusvormen gedeactiveerd.’

De BioNTech-topman erkent wel dat het virus nu sterker gemuteerd is dan bij de eerder geteste varianten. ‘Maar wij hebben er vertrouwen in dat het werkingsmechanisme daardoor niet significant wordt verstoord.’

Ook Moderna verwacht dat zijn vaccin bescherming biedt tegen de nieuwe variant. ‘We gaan de komende weken aanvullende testen uitvoeren om te kijken of we dat bevestigd kunnen krijgen’, aldus de farmaceut.

Snel aanpassen

Als begin januari blijkt dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech toch niet beschermt tegen de gemuteerde variant van het coronavirus, kan een aanpassing volgens Sahin snel gebeuren. ‘We zijn technisch gezien in staat om in zes weken een nieuw vaccin af te leveren. In principe is het mooie aan mRNA (messenger-RNA) dat we meteen kunnen beginnen met het ontwerpen van een vaccin dat de mutatie volledig nabootst.’