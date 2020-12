Brussels Airlines vliegt vanaf woensdag weer van en naar Verenigd Koninkrijk

Vanaf woensdag voert Brussels Airlines zijn vluchten van het Verenigd Koninkrijk naar Brussel weer uit zoals gepland. Dat bevestigt woordvoerster Maaike Andries.

Op maandag en dinsdag werden er vluchten afgelast door het inreisverbod van en naar het Verenigd Koninkrijk door de gemuteerde versie van het coronavirus dat daar opdook.

Voor de vluchten van het Verenigd Koninkrijk naar Brussel gelden er tot en met 31 december voorwaarden. Zo kunnen alle passagiers met een Belgische woonplaats of Belgische nationaliteit naar Brussel reizen. Ook passagiers die overstappen op een andere vlucht in Brussel met een finale bestemming buiten de Europese Unie kunnen reizen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de inreisvoorwaarden van het land van hun eindbestemming. En ook passagiers die reizen voor een strikt noodzakelijke reden zijn toegelaten. Het gaat dan om reizen die niet uitgesteld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, reizen omwille van gezinshereniging of het bezoek van een wettelijke echtgenoot of partner.

Brussels Airlines verwijst door naar de website van de Belgische overheid diplomatie.belgium.be voor meer info over strikt noodzakelijke reizen en de nodige documenten.

De vluchten van Brussels Airlines van België naar het Verenigd Koninkrijk worden voortgezet zoals gepland en alle passagiers kunnen worden geaccepteerd.

De federale regering kondigde maandag aan dat het verbod op passagiersvervoer met het Verenigd Koninkrijk met 24 uur werd verlengd. Ze liet ook weten dat België vanaf woensdag enkel nog personen zal toelaten die in België hun hoofdverblijfplaats hebben. Er zal ook extra controle gebeuren op het Passenger Location Form. Een strikte quarantaineplicht van zeven dagen is van toepassing. Vanaf woensdag wordt ook het transitverkeer bij luchtverkeer toegelaten, voor zover dit transitverkeer betreft naar landen buiten de Europese Unie.