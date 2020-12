Totale kostprijs van de Olympische Spelen in Tokio is bekend (en hoger dan voorzien)

De Olympische Spelen in Tokio, vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld tot de zomer van 2021, zullen in totaal 1.644 miljard yen (13 miljard euro) kosten. Dat hebben de organisatoren dinsdag aangekondigd. Het budget is opgelopen omwille van het uitstel en de gezondheidsmaatregelen.