Interventie op ‘seksfeest’ met Hongaars politicus krijgt mogelijk nog staartje voor agenten

Het comité P onderzoekt of agenten zich hebben misdragen toen ze binnenvielen op het feest dat Hongaars Europarlementslid Jozef Szajer de kop kostte. De organisator heeft klacht ingediend omdat de politie zich homofoob zou hebben gedragen.

Op vrijdag 27 november viel de politie binnen op een lockdownfeest in de Brusselse Steenstraat. Volgens politiebronnen ging het om een seksfeestje, en onder de uitsluitend mannelijke aanwezigen bevond zich naast twee diplomaten ook Europarlementslid Jozsef Szajer. Die nam de maandag erop ontslag uit het Europees Parlement, en wat later stapte hij ook uit zijn partij Fidesz.

De meest beruchte aanwezige: ex-Europarlementslid Jozsef Szajer. Foto: ISOPIX

‘Arrogant, agressief en homofoob’

De organisator van het seksfeest, David Manzheley, gaf in een interview met De Standaard al aan dat de politie zich die avond bijzonder homofoob had gedragen tegenover de twintig aanwezige naakte mannen. Eerder deze maand heeft hij ook klacht ingediend bij het Comité P, dat mogelijk politiegeweld of foute gedragingen bij interventies onderzoekt.

In de klacht, die onze redactie kon inkijken, is sprake van kwetsende verwensingen door de agenten als ‘weg met homo’s’, ‘kuthomo’s’, ‘aidshomo’s’ en andere beledigingen. Manzheley schrijft dat de agenten zich als ‘Gestapo in Nazi-Duitsland’ gedroegen. De agenten in kwestie ontkennen dat ze uit de bocht gingen tijdens de interventie.