Priesters proberen kerstvieringen te redden

Een groep katholieke priesters is opnieuw naar de Raad van State gestapt tegen de beperkingen op misvieringen, in de hoop dat ze deze week op Kerstmis toch volwaardig de mis kunnen opdragen.

Een van hen is Marc Leroy, de pastoor van de basiliek van Koekelberg. ‘Alle dagen zeggen mensen mij dat ze nood hebben aan die misvieringen’, zegt hij. Normaal gezien wonen er elke zondag 700 mensen de mis bij in de basiliek, de grootste kerk van ons land. ‘Daarbij zijn er dokters, advocaten, maar ook kwetsbare mensen. Die vinden steun in de mis. Ik denk dat politici niet goed weten wat er aan het gebeuren is. Vorige week is een meisje van zestien jaar die naar de mis kwam, uit het leven gestapt. Ze was niet de eerste.’

De Raad van State floot eerder deze maand de regering ­terug die vanwege de coronapandemie alle collectieve erediensten verboden had. Als reactie liet de regering toe dat tot vijftien mensen een misviering mogen bijwonen. Op video’s die hij op Youtube zet, is te zien hoe Leroy sindsdien elke ochtend de mis opdraagt in zijn enorme basiliek, met vijftien mensen rond zich.

Leroy hoort bij een groep katholieke en Roemeens-orthodoxe priesters uit Vlaanderen en Brussel die vorige week een Nederlandstalig verzoekschrift hebben ingediend bij de Raad van State, met de vraag om het ministerieel besluit van 11 december te schrappen. Ze beroepen zich op de vrijheid van eredienst. Dat er geen rekening gehouden wordt met de grootte van het gebouw, is volgens hen een niet-gerechtvaardigde beperking. Ze vragen dat er nog voor 25 december een uitspraak valt.