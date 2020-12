Novak Djokovic trekt zich terug uit verkiezingen spelersraad ATP: “Ik wil geen conflict creëren”

Tennisser Novak Djokovic heeft zich teruggetrokken uit de komende verkiezingen voor de spelersraad van de Association of Tennis Professionals (ATP). Het nummer 1 van de wereld verwijst naar een nieuwe regel van de ATP, waardoor het meedingen naar een plaats in de spelersraad zou neerkomen op “belangenvermenging” aangezien de Serviër een van de oprichters is van een nieuwe spelersvakbond, de Professional Tennis Players Association (PTPA).

Djokovic richtte vier maanden geleden een nieuwe spelersvakbond op, onafhankelijk van de ATP, om de belangen van de tennissers beter te kunnen verdedigen. Hij stapte uit de spelersraad van de ATP. Vorige maand werd Djokovic echter door zijn collega’s genomineerd voor de nieuwe verkiezingen voor de spelersraad van de ATP, wat hij aanvaardde.

Door een nieuwe regel moet Djokovic zich echter terugtrekken. “Ik wil geen conflict of onzekerheid rond de verkiezingen creëren”, verklaart hij in een mededeling op Twitter. De Serviër herhaalt dat de PTPA wil samenwerken met de ATP. “De PTPA heeft duidelijk gesteld dat het geen strijd wil voeren, het is onduidelijk hoe de ATP de vereniging zal bekijken in de toekomst.”

Verschillende spelers, onder wie Roger Federer en Rafael Nadal, kantten zich tegen de oprichting van de PTPA.