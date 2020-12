Kanye West gespot in Antwerps restaurant

De Amerikaanse rapper Kanye West werd afgelopen week verschillende keren gespot in Antwerpen. Slapen doet hij in hotel Julien en gaan eten blijkbaar in restaurant Veranda.

De Amerikaanse rapper is al enkele dagen in België. Vrijdag doken er al beelden op van West die het ‘huis De Cluyse’ van de bekende interieurarchitect Axel Vervoordt bezocht. Vervoordt tekende in het verleden het interieur van de rapper en zijn vrouw Kim Kardashian.

Slapen doet de muzikant in Hotel Julien en eten zoekt hij blijkbaar bij restaurant Veranda in de oude slachthuisbuurt in Antwerpen-Noord. Eigenaar Davy Schellemans postte maandagavond op Instagram een foto waarbij hij naast de rapper poseert. ‘Kanye testte negatief op covid-19 en positief op het eten van Veranda’, klonk het. Of hij ter plaatse heeft gegeten (wat tegen de coronamaatregelen is) of enkel eten heeft afgehaald, is niet bekend.

De rapper zou in Antwerpen verblijven om te werken aan de release van zijn nieuwe Nike-schoenen. Maar het zou ook kunnen dat hij in ons land is om zijn samenwerking met het kledingsmerk Gap voor te bereiden.