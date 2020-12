Stijging coronabesmettingen vertraagt verder

De stijging van de het aantal nieuwe coronabesmettingen lijkt verder vaart te minderen. Het aantal patiënten in ziekenhuizen neemt ondertussen licht toe, al blijft het aantal opnames stabiel.

Tussen 11 en 18 december waren er gemiddeld 2.529,3 nieuwe infecties per dag. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van de vorige periode. Een dag eerder steeg dat wekelijks gemiddelde nog met 13 procent. Sinds het begin van de pandemie zijn 626.911 gevallen geteld.

In totaal liggen er in België 2.610 patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen, een lichte toename (+3 procent), zo blijkt dinsdagochtend uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Van hen liggen er 546 op intensieve zorgen (+1 procent).

Het aantal ziekenhuisopnames is tussen 14 en 21 december stabiel gebleven op gemiddeld 182,1 per dag.

Tussen 11 en 18 december stierven dagelijks gemiddeld 87 mensen aan het virus, een afname met 6,6 procent. Dat brengt het totale aantal coronadoden op 18.697.