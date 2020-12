Vliegtuigmaatschappijen duiken omlaag op Londense beurs

De zorgen over de nieuwe variant van het coronavirus in het VK en de Brexit­perikelen zetten wereldwijd beurzen en het pond onder druk.

De corona- en Brexit-ellende in het VK zetten gisteren de beurzen in de wereld en in het bijzonder het VK onder druk. De belangrijkste Britse beursindex, de FTSE 100, verloor 1,7 procent. Het Britse pond moest 1,1 procent prijsgeven. Vooral aandelen die lijden onder reisbeperkingen, kregen klappen. Zo zakte International Airlines Group, het moederbedrijf van de luchtvaartmaatschappijen British Airways en Iberia, met 7,7 procent. De Britse goedkopevluchtenmaatschappij EasyJet moest 6,5 procent prijsgeven.

Steeds meer landen, zowel binnen als buiten Europa, schrappen vluchten van en naar het VK vanwege de besmettelijkere variant van het coronavirus. Daardoor moeten heel wat Britse toestellen aan de grond blijven, wat tot zwaar inkomstenverlies leidt.

In dezelfde categorie verloor Carnival, een uitbater van cruiseschepen, 5,9 procent. Door de heropflakkering van het virus kunnen cruiseschepen niet uitvaren. Het zwaarste verlies was er voor de luxeketen Marks & Spencer, dat 8,1 procent goedkoper werd.

Oliebedrijven

Een tweede categorie van aandelen die het op de Londense beurs slecht deden, zijn oliebedrijven. Dat komt doordat de olieprijs een stevige duik maakte. Een vat olie was nog maar 50,36 dollar waard, 3,6 procent minder dan eind vorige week. Ook dat komt door de corona-opflakkering, die op het olie­verbruik weegt. Shell werd daardoor 5,6 procent goedkoper en BP 4,6 procent.

De daling van het Britse pond is dan weer te linken aan het uitblijven van een Brexit-akkoord. De Britse munt was dankzij hoop op een akkoord wat gestegen tegenover de euro, maar die hoop is na vorig weekend weer getemperd.

De daling van het pond maakte wel dat de koersen in Londen minder hard zakten dan op het Europees continent. In euro uitgedrukt verloor de FT100 2,8 procent in plaats van 1,7 procent in pond.

Ook in Europa liepen de verliezen op. In Brussel verloor de Bel20 2,4 procent en de Dax in Frankfurt dook 2,7 procent in het rood.