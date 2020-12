Kosovaars Grondwettelijk Hof beveelt nieuwe verkiezingen

Het Grondwettelijk Hof van Kosovo heeft maandag een uitspraak geleverd die voor nieuwe verkiezingen in het land zal zorgen. Het hof meent dat de verkiezing van huidig premier Avdullah Hoti door het parlement op 3 juni onwettig was. Dat hebben lokale media bericht.

Hoti kreeg 61 van de 120 stemmen achter zich, maar volgens het hof was de verkiezing onwettig, omdat een van de kiezers die voor Hoti stemde, daartoe niet gemachtigd was.

Op het moment van de stemming was de politicus in kwestie veroordeeld voor fraude. Eind september ging zijn gevangenisstraf in.

Huidig president Vjosa Osmani zal dinsdag samenzitten met de partijverantwoordelijken over een datum voor nieuwe verkiezingen, zo berichten media. De verkiezingen moeten volgen binnen de veertig dagen.