Israëlisch parlement verwerpt compromis om verkiezingen af te wenden

De parlementairen in Israël hebben dinsdagochtend een voorstel tot compromis over de begroting verworpen. Het compromis moest verhinderen dat er voor de vierde keer op twee jaar tijd parlementsverkiezingen gehouden zouden worden. De kans op nieuwe verkiezingen is nu weer een stuk groter geworden. Als er dinsdag geen oplossing gevonden wordt, zullen er op 23 maart nieuwe verkiezingen plaatsvinden.