Groen vraagt stikstofcommissie

Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) wil naar Nederlands voorbeeld een commissie laten oordelen over de stikstof­problematiek.

Schauvliege reageert daarmee op de bericht­geving in De Standaard waarin wordt gewaarschuwd dat ­Vlaanderen de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden niet meer onder controle heeft (DS 21 december).

Nederland heeft ervaring met wat de gevolgen kunnen zijn. Na een uitspraak van de Nederlandse Raad van State die de te soepele stikstofregels veroordeelde, kon geen enkele nieuwe stal meer vergund worden. Sterker nog, ook andere sectoren als de bouw en de industrie werden aan banden gelegd. Iets vergelijkbaars dreigt in Vlaanderen, dat eveneens lijdt onder zware stikstofuitstoot.

Nederland pakte het probleem aan door onder meer een stikstofcommissie in het leven te roepen, die voor de regering moest uitzoeken wat wenselijk en haalbaar was als oplossing. Het advies was keihard: afbouw van de veestapel, een lagere maximumsnelheid op de snelwegen, en beperkingen aan de groei van de luchthaven van Schiphol. De titel van het rapport van de commissie sprak boekdelen: ‘Niet ­alles kan.’

Schauvliege wil die aanpak ­kopiëren in Vlaanderen. Ze dient een voorstel van resolutie in het Vlaams Parlement in om aan de Vlaamse regering te vragen een Vlaamse stikstofcommissie van specialisten in het leven te roepen. Die zou in negen maanden een advies moeten afleveren over een duurzame aanpak van de stikstofproblematiek, in overeenstemming met de Europese ­milieurichtlijnen. De commissie zou ook suggesties moeten doen voor het herstel van kwetsbare ­natuurgebieden. ‘Het is een kwestie van tijd voor de Raad van State de Vlaamse regeling vernietigt’, zegt Schauvliege. ‘Als dat gebeurt, dreigt een economische stilstand. Dan kunnen er geen vergunningen meer worden afgeleverd en liggen alle bouwprojecten stil.’