Nergens anders wordt zo doorgedreven gezocht naar mutaties in het sars-CoV-2-virus als in het Verenigd Koninkrijk. Wordt het land gestraft voor zijn voorbeeldig speurwerk? ‘Dat is een misverstand.’

Sinds het begin van de coronacrisis zijn in ons land minder dan 3.000 stalen van het nieuwe coronavirus genetisch geanalyseerd. In het Verenigd Koninkrijk worden per week tussen 8.000 en 10.000 sars-CoV ...