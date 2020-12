Boris Johnson wil ‘binnen enkele uren’ oplossing voor transportprobleem door grenssluiting

Het Verenigd Koninkrijk wil ‘zo snel mogelijk’ werk maken van een heropening van de Franse grens. Premier Boris Johnson verwacht dat er ‘binnen enkele uren’ een oplossing voor de problemen met het goederentransport zal zijn, zo kondigde hij maandagavond aan tijdens een persconferentie.

Frankrijk en verschillende ander Europese landen hebben de grenzen met het Verenigde Koninkrijk gesloten , wegens de besmettelijke mutatie van het coronavirus die zich snel verspreidt in Londen en het zuidoosten van Engeland. Als gevolg daarvan is het goederentransport over het Kanaal in de knoop geraakt.

Johnson verklaarde dat hij met de Franse president Emmanuel Macron een ‘excellent gesprek’ heeft gehad over het probleem. Beide landen hebben begrip voor elkaars situatie, aldus Johnson.

‘We willen het probleem zo snel mogelijk oplossen.’ Er moet voor gezorgd worden dat vrachtwagens in beide richtingen “covid-vrij” kunnen rijden’, zei Johnson. ‘Onze teams werken er hard aan. Als we een resultaat kunnen krijgen, dan zal dat geweldig zijn. We doen het zo snel als we kunnen.’

De Britse premier probeerde de Britse bevolking ook gerust te stellen over de gevolgen van de transportproblemen. ‘Het overgrote deel van het voedsel, de medicijnen en de voorraden bereiken ons zoals normaal’, beklemtoonde Johnson. Hij garandeerde dat er geen tekorten in de winkels zullen komen. ‘Onze bevoorrading is robuust.’