Russische geheim agent onthult hoe Navalni vergiftigd werd: ‘Via de onderbroek, aan het kruis’

Een Russische geheim agent die naar Aleksej Navalni werd gestuurd om hem het zwijgen op te leggen, heeft stomweg onthuld dat hij het dodelijke zenuwgif novitsjok in de onderbroek van de oppositieleider goot. Rusland heeft altijd ontkend dat het achter de moordaanslag zat.

Agent Konstantin Koedrjavtsev van de FSB, de geheime dienst van president Poetin, heeft in een telefoongesprek met Aleksej Navalni zelf onthuld hoe de dissident in augustus werd vergiftigd. De Amerikaanse nieuwszender CNN en het onderzoekscollectief Bellingcat hebben een opname van het telefoongesprek gekregen van het team rond Navalni.

De oppositieleider, die nog steeds herstellende is, had de agent zelf opgebeld en zich voorgedaan als een lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad. Hij belde met een geheim nummer.

Volgens CNN sprak Navalni de agent, geïdentificeerd als Konstantin Koedrjavtsev, toe op een bruuske en aanmanende manier en eiste tekst en uitleg. De agent gaf een gedetailleerd relaas over hoe het gif was aangebracht op een onderbroek van Navalni. Dat gebeurde wellicht ongemerkt op zijn hotelkamer.

Navalni werd ziek toen hij op het vliegtuig van het Siberische Tomsk naar Moskou zat en het gif in zijn onderbroek begon te werken.

De dissident vroeg de geheim agent waar exact het zenuwgif werd aangebracht. ‘Aan de binnenzijde ter hoogte van het kruis’, antwoordde Koedrjavtsev zonder aarzelen. Toxicologen legden aan de zender uit dat het gif, indien aangebracht in korrelige vorm, door de huid wordt opgenomen als het slachtoffer begint te zweten.

Herstellende in Duitsland

Navalni kon slechts op het nippertje worden gered na een behandeling in een gespecialiseerde kliniek in Duitsland. Vandaag herstelt hij nog altijd, wellicht op een geheime plek in Duitsland. Want er wordt nog altijd gevreesd dat de geheim agenten hun werk zullen komen afmaken.

De agent die de klus moest klaren zou een specialist zijn in chemische en biologische wapens. Hij legde in het gesprek ook uit dat hij naar Tomsk werd gestuurd, waar de oppositieleider van het vliegtuig werd gehaald, om de sporen van de vergiftiging op te ruimen.

Navalni en zijn team hebben meermaals geëist dat ze de kledij die hij droeg toen hij ziek werd terug zouden terugkrijgen, maar de Russische autoriteiten weigerden dat steeds.

President in diskrediet

Poetin bevestigde vorige week tijdens een chatinterview met verschillende journalisten dat FSB-agenten Navalni volgden, maar zei dat als Rusland hem dood had gewild, ‘ze het waarschijnlijk wel hadden afgemaakt’. Poetin gebruikt in het interview niet een keer de naam Navalni maar had het altijd over ‘hem’.

Koedrjavtsev - het is niet geweten of het zijn echte naam is of zijn schuilnaam - kan zijn carrière bij de FSB wellicht op zijn buik schrijven na zijn onthullingen. De geheim agenten krijgen een extreem zware opleiding en leren onder meer om te zwijgen wanneer ze zouden worden opgepakt. Zelfs wanneer ze gemarteld zouden worden door de vijand, mogen ze niets bekennen. Dat Koedrjavtsev zich nu zo in de luren heeft laten leggen en aan de telefoon zaken heeft verteld die de president zo in diskrediet brengen, zal hem ongetwijfeld erg zwaar worden aangerekend.