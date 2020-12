De gratis krant Metro komt volledig in handen van Groupe Rossel, de uitgever van onder meer ‘Le Soir’. Rossel kondigt maandag aan dat het de aandelen van Mass Transit Media (MTM) heeft overgekocht van Mediahuis.

MTM, dat Metro uitgeeft in de twee landstalen, was sinds 2003 voor vijftig procent in handen van Rossel en voor vijftig procent in handen van Mediahuis.

Metro bereikt dagelijks 788.000 lezers en heeft meer dan 1.400.000 bezoeken per week op de sites Metrotime.be en Zita.be.

‘Groupe Rossel is ervan overtuigd dat de mobiliteitsuitdagingen in onze grote steden de ontwikkeling van ons openbaar vervoer kracht zal bijzetten. Dit biedt ongetwijfeld nieuwe kansen voor Metro bij pendelaars en jonge stedelijke volwassenen’, klinkt het.

Om de digitale transformatie aan te gaan, heeft Metro meer dan ooit de ondersteuning nodig van een krachtige en diverse mediagroep. Een joint venture kon deze steun niet bieden omdat Mediahuis vandaag eerder inzet op groei door buitenlandse overnames, klinkt het in het persbericht. Groupe Rossel wil - net als voor zijn andere titels - de digitale transformatie van Metro versnellen door het toegang te geven tot zijn tools en gedeelde diensten.

‘De afgelopen jaren heeft onze groep een uitzonderlijke groei doorgemaakt met de aankoop van nieuwe sterke merken in België, Nederland, Ierland en Luxemburg. Deze groeistrategie vereist ook dat we bepaalde keuzes maken om ons merkenportfolio te optimaliseren. We zijn soms genoodzaakt om afstand te nemen van merken zoals Keesing, Irish Daily Star en nu ook Metro. We zijn er echter van overtuigd dat Metro onder het bestuur van Rossel alle groeikansen zal terugkrijgen’, aldus coo van Mediahuis Paul Verwilt.

Monique Raaffels, de Algemeen Directeur van MTM, zal met haar team de leiding over Metro behouden en de continuïteit van de titel verzekeren.