Inreisverbod tot eind van het jaar voor niet-Belgen in VK

Ons land verlengt het inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk met 24 uur. Althans voor wie in België woont. Alle anderen zullen tot 1 januari moeten wachten.

Het verbod op passagiersvervoer met het Verenigd Koninkrijk dat de regering zondagnacht instelde, wordt met 24 uur verlengd. Dat heeft het kernkabinet beslist. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal daarover een Ministerieel Besluit publiceren. De beslissingen zijn een reactie op het nieuws dat er in het VK een nieuwe, mogelijk meer besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken. Vrachtverkeer blijft toegelaten. Maar omdat veel vrachtvervoer tussen het VK en ons land via Frankrijk loopt, dat wel een verbod op vrachtverkeer instelde, valt er niettemin een groot deel weg.

Verplichte quarantaine

Wanneer het verbod op passagiersvervoer afloopt, om middernacht in de nacht van dinsdag op woensdag, kunnen personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben opnieuw vanuit het Verenigd Koninkrijk naar ons land komen. Er zal extra gecontroleerd worden op het Passenger Location Form en zij zullen ook zeven dagen verplicht in quarantaine moeten. Vanaf 23 december is ook transitverkeer bij luchtverkeer toegelaten, maar dan alleen als het gaat om passagiers met een eindbestemming buiten de Europese Unie.

Voor wie zijn hoofdverblijfplaats niet in ons land heeft, blijft het inreisverbod tot het eind van het jaar van kracht. Pas na nieuwjaar zijn niet-ingezetenen opnieuw welkom maar ook dan alleen als ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen wanneer ze inchecken. De maatregelen gelden voor alle manieren van passagiersvervoer: per boot, trein of vliegtuig.

Het overleg om op Europees niveau en ook met de buurlanden tot een gecoördineerde aanpak te komen loopt intussen verder.