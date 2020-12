Procureur vindt Apache-filmpje aan ‘t Fornuis geen schending van privacy

Hoofdredacteur Karl van den Broeck en journalist Stef Arends van de nieuwssite Apache zijn maandag voor de correctionele rechtbank verschenen. Volgens projectontwikkelaar Erik Van der Paal hadden ze zijn privacy geschonden en hem belaagd door verborgen camerabeelden te maken aan restaurant ‘t Fornuis. De procureur vindt niet dat Apache over de schreef is gegaan en vorderde de vrijspraak.

Van der Paal organiseerde op 20 oktober 2017 een verjaardagsdiner in ‘t Fornuis, in Antwerpen. Journalist Stef Arends had een fiets met een verborgen camera tegenover de ingang geplaatst en filmde zelf ook met een camerabril de aankomst van de genodigden aan het restaurant. Verschillende leden van het toenmalige Antwerpse stadsbestuur maakten hun opwachting, onder wie ook burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De beelden werden enkele weken later gepubliceerd bij het dossier ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’. Van der Paal, die met zijn Land Invest Group destijds actief was in enkele grote Antwerpse bouwdossiers, diende een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Apache.

‘Onze cliënt was geen publiek figuur. Als je hem googelde, leverde dat slechts 346 hits op. Er was ook geen enkele afbeelding van hem te vinden op het internet. Het ging dus om een privéfeest van een privépersoon en Apache had niet het recht om heimelijk te filmen of om die beelden te koppelen aan beweringen rond belangenvermenging’, pleitte advocaat Walter Damen.

Op de openbare weg

Of Van der Paal nu al dan niet een publiek figuur is, vonden de advocaten van Apache irrelevant. ‘De vraag die men zich hier moet stellen, is of die beelden een maatschappelijk belang hadden en het antwoord daarop is “ja”. Apache onderzocht destijds of er misschien geen te nauwe banden waren tussen het stadsbestuur en de bouwpromotor, en daarom was het relevant om te filmen wie er allemaal naar zijn verjaardagsdiner kwam’, pleitte meester Caro Van Wichelen.

Het openbaar ministerie, dat eerder al de buitenvervolgingstelling had gevraagd, vond niet dat de privacywet werd overtreden. ‘Mijnheer Van der Paal was reeds gekend in de media en bevond zich in het gezelschap van politieke figuren op de openbare weg. Het ging inderdaad om een privéfeest, maar wel om een feest dat zijn weerslag kon hebben op maatschappelijke belangen’, stelde de procureur. ‘Ook van belaging was geen sprake: zijn rust werd tijdens het maken van de beelden niet verstoord en de mediastorm die ze veroorzaakten, kan niet aan de beklaagden worden aangerekend. Ik vorder de vrijspraak.’

Het vonnis volgt op 20 januari.