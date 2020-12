Roxette-drummer op 60-jarige leeftijd overleden

Eén jaar na het overlijden van Roxette-zangeres Marie Fredriksson, is ook de drummer van de Zweedse rockgroep overleden. Per ‘Pelle’ Alsing stierf op 60-jarige leeftijd.

‘Met onbeschrijfelijke droefheid moet ik jullie meedelen dat Pelle Alsing gestorven is’, schrijft zanger-gitarist Per Gessle op Facebook. ‘Pelle was niet alleen een creatieve drummer, maar ook de beste vriend die je je kan voorstellen, een genereuze persoon.’

De manager van de groep heeft het overlijden bevestigd aan de Zweedse krant Aftonbladet.

Het overlijden komt een jaar nadat Gessle al afscheid had moeten nemen van Marie Fredriksson, de zangeres van de band. Zij is op 9 december 2019 overleden aan kanker, amper 61 jaar oud.

De Zweedse rockgroep Roxette was eigenlijk het duo Marie Fredriksson en Per Gessle. Maar Alsing speelde in 1986 al mee op het eerste album van Roxette en tourde ook samen met de band.

Roxette scoorde in de jaren tachtig en negentig hits met nummers als ‘It must have been love’, ‘Joyride’, ‘Listen to your heart’ en ‘The look’. De groep verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen platen.