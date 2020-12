Europa geeft groen licht voor Pfizer-vaccin: ‘Een historische gebeurtenis’

Het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft groen licht voor de marktvergunning van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Nu is het aan de Europese Commissie. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen laat alvast via Twitter weten dat dit vanavond al zal gebeuren. Zodra dat een feit is, kan de vaccinatie beginnen.

BioNTech en Pfizer dienden op 1 december een aanvraag bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) in om een voorwaardelijke marktvergunning te krijgen voor hun coronavaccin, dat in klinische proeven voor 95 procent doeltreffend bleek. Het comité voor medicijnen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA behandelde maandag die aanvraag. Dat is een week vroeger dan aanvankelijk gepland: het CHMP zou pas op 29 december vergaderen over het kandidaat-vaccin, maar vanuit politieke hoek werd de druk opgevoerd nadat onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten al met inenten waren begonnen.

Maandagmiddag keurde het EMA het Pfizer-vaccin goed. ‘Er zijn meer voordelen dan eventuele risico’s. De goedkeuring van het eerste vaccin is een grote stap vooruit’, klinkt het tijdens de persconferentie van het EMA. ‘Het is historisch en toont dat 2021 een hoopvoller jaar zal zijn dan 2020.’

Het EMA verduidelijkt dat ze elke stap van de nodige evaluatie hebben doorlopen. ‘De veiligheid van het vaccin was onze grootste prioriteit. We zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid.’

Start vaccinaties heel dichtbij

Nu is het aan de Europese Commissie. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen laat via Twitter weten dat dit vanavond al zal gebeuren. Zodra dat een feit is, kan de vaccinatie beginnen.

De Europese Commissie sloot in november al een akkoord met Pfizer en BioNTech over de aankoop van 200 miljoen doses, met een optie om nog eens 100 miljoen doses aan te kopen. Eenmaal beschikbaar worden de vaccins verdeeld onder de lidstaten. Ons land krijgt er net geen 5,1 miljoen.

De Commissie heeft ook nog met vijf andere producenten een verkoopcontract afgesloten. Het vaccin van Moderna zou het tweede op de Europese markt kunnen komen. De aanvraag van het Moderna-vaccin wordt op 6 januari behandeld.