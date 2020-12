Beschuldigde van aanslag op synagoge in Duitse Halle veroordeeld tot levenslang

In het proces over de extreemrechtse terreuraanval op een synagoge in de stad Halle, in het oosten van Duitsland, is de beschuldigde maandag veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Stephan Balliet, een 28-jarige Duitse man, trok op 9 oktober 2019 gewapend met vuurwapens, explosieven en molotovcocktails naar de synagoge in Halle. Hij wilde tijdens een bijeenkomst voor Jom Kippoer een bloedbad aanrichten in de synagoge, maar slaagde er niet in het gebouw binnen te dringen. Daarop schoot hij een 40-jarige vrouw op straat dood en een 20-jarige klant van een kebabzaak. De man filmde de aanslag met een helmcamera en streamde het drama live op het internet. Hij kon uiteindelijk door de politie worden overmeesterd.

De regionale rechtbank Naumburg bepaalde dat Balliet schuldig was aan dubbele moord en meervoudige poging tot moord. De rechter stelde ook de bijzondere ernst van de schuld vast. Daardoor is het zo goed als uitgesloten dat de dader na vijftien jaar cel vervroegd kan vrijkomen.

Christchurch

De beschuldigde heeft toegegeven dat hij probeerde om de synagoge aan te vallen. Tijdens het proces heeft hij ook meermaals racistische, antisemitische en antifeministische opvattingen geuit. Balliet verklaarde tijdens de zittingen onder meer dat hij zich na de vluchtelingencrisis in 2015 bedreigd voelde door de toestroom van moslims in Duitsland. Daarom begon hij in de zomer van 2017 wapens te kopen.

De finale aanleiding voor zijn plan was de dubbele aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Daar bracht een terrorist in maart 2019 51 mensen om het leven bij aanvallen op twee moskeeën. Ook die aanslag werd gelivestreamd. Aanvankelijk wilde hij ook moslims doden, maar uiteindelijk koos hij toch voor joden, omdat zij volgens hem de ‘hoofdoorzaak zijn van de problemen in de wereld’.

De aanslag op de synagoge geldt, ondanks de mislukking, als een van de zwaarste antisemitische aanvallen in het naoorlogse Duitsland.