De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, probeert met een informatievideo over het coronavaccin de bevolking te motiveren om zich te laten vaccineren. Prof. Dr. Isabel Leroux-Roels, diensthoofd van het centrum voor vaccinologie (UZ Gent), beantwoordt een paar vragen, zoals ‘Hoe werkt dat vaccin?’, ‘Is het wel veilig, want het werd wel heel snel ontwikkeld?’ of ‘Zal ik ziek worden van het vaccin?’. De video gaat uit van de provincie Oost-Vlaanderen.