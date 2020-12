Duitse tweelingbroers Lars en Sven Bender kondigen samen voetbalpensioen aan: “Ze staan voor klasse”

De tweelingbroers Lars en Sven Bender zetten komende zomer bij Bayer Leverkusen een punt achter hun carrière, zo maakten ze maandag bekend in een gezamenlijke mededeling op de website van de club. Hun aflopende contract wordt dan niet verlengd.

De intussen 31-jarige tweelingbroers begonnen hun carrière in het seizoen 2006-2007 bij München 1860. In 2009 scheidden hun wegen toen centrale verdediger Sven Bender de club verliet voor topclub Borussia Dortmund. Niet veel later hield ook rechtsback Lars Bender het voor bekeken in München, om naar Bayer Leverkusen te trekken. Daar zou hij de rest van zijn carrière blijven en in 2015 zelfs aanvoerder worden. In de zomer van 2017 kwam het tot een hereniging, toen ook Sven Bender voor Leverkusen tekende. De voorbije jaren sukkelden ze echter beiden steeds vaker met blessures.

“Het is dan ook geen beslissing tegen de club, maar eentje voor gezondheid en gezin. Het is voor ons steeds moeilijker geworden om pijnvrij te voetballen”, klinkt het bij de broers, die beiden ook Duits international waren. Lars Bender kwam negentien keer uit voor de Mannschaft, broer Sven sloot af met zeven selecties.

“In de Bundesliga zijn er niet al te veel spelers zoals Lars en Sven Bender”, klinkt het bij Rudi Völler, algemeen directeur bij Leverkusen. “Ze staan voor klasse, professionaliteit, betrouwbaarheid en wilskracht.”