Denemarken gaat miljoenen nertsen opgraven en verbranden

Denemarken gaat in mei 2021 zo’n 4 miljoen nertsen opgraven en verbranden. De dieren waren gedood omdat ze besmet waren met een nieuwe variant van het coronavirus. De kadavers dreigen op termijn het drink- en zwemwater in gevaar te brengen.

Nadat Denemarken vorige maand de opdracht gaf om alle nertsen in het land, zo’n 15 miljoen, te doden, zullen de nertsen terug opgegraven en verbrand worden. De dieren waren gedood omdat ze besmet waren met een nieuwe variant van het coronavirus en werden begraven in massagraven. Nu moeten ze terug opgegraven worden omdat de kadavers op termijn het drink- en zwemwater in gevaar zouden kunnen brengen.

De massagraven bevinden zich op ongelukkige plaatsen: een meer en een plek niet ver van een bron voor drinkwater. De bewoners vrezen voor een risico op vervuiling en daarom heeft de Deense overheid beslist om de nertsen volgend jaar in mei weer op te graven.

Een deel van de geruimde nertsen, begraven in massagraven op militair terrein in het westen van het land, kwam plots weer boven de grond door de vrijgekomen stikstof- en fosforgassen bij het verrottingsproces.