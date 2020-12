Liverpool viert feest: revaliderende Virgil van Dijk traint weer met een bal

Bijna twee maanden na de operatie aan zijn rechterknie traint Vigil van Dijk al weer voorzichtig met een bal. De aanvoerder van het Nederlands elftal deelde via sociale media wat beelden van zijn revalidatieproces. Daarop is te zien dat Van Dijk ook weer met de bal bezig is.

De 29-jarige verdediger van de Engelse kampioen Liverpool raakte op 17 oktober geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton (2-2). Doelman Jordan Pickford van Everton kwam wild invliegen en daardoor liep Van Dijk schade op aan de kruisbanden in zijn rechterknie. Bijna twee weken later onderging de Oranje-international in Londen een operatie, die volgens de medische staf van Liverpool geslaagd was.

Step by step.. pic.twitter.com/kkFluSl3ZW — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 21, 2020

“Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren”, zei Van Dijk toen. “Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op. Ik zal terugkeren.” De Nederlander deelde maandag beelden van zijn revalidatie met daarbij de tekst ‘stap voor stap’. Bondscoach Frank de Boer hoopt dat zijn aanvoerder op tijd hersteld is voor het EK van komende zomer.