Coronacontrole loopt fout: excessief politiegeweld of weerspannigheid?

Een politiecontrole op het naleven van de coronamaatregelen is vrijdag in Waterloo uit de hand gelopen. Het gezin dat gecontroleerd werd, beschuldigt de politie van disproportioneel geweld. Het parket ontkent en zegt dat de familieleden zich weerspannig gedroegen.

Agenten van de Waals-Brabantse zones Mazerine en Waterloo werden vrijdag rond 23.30 uur opgeroepen naar een woning op de rand van Ohain en Waterloo. Daar stootten ze op een feest met een tiental aanwezigen. In het kader van de heterdaadprocedure hadden de agenten toestemming van het parket om de woonst te betreden.

Daarbij liep het fout. Op beelden die het gezin uit Waterloo zelf verspreidde op sociale media, is te zien hoe de politie mensen in bedwang houdt. Ook de moeder van het gezin ligt met bebloed gezicht op de grond. Volgens de huisarts van het gezin liep de vrouw een neusbreuk op. Op de beelden is niet te zien hoe de moeder op de grond is beland.

‘Een grote mop’

De vader des huizes verklaarde aan de RTBF dat de agenten agressief werden omdat de interventie door de familie gefilmd werd. Hij spreekt van ‘een disproportioneel gebruik van geweld’.

Het parket van Waals-Brabant ontkent dat en stelt dat het net de bewoners waren die slagen uitdeelden aan de politie. Verschillende agenten zouden daarbij gewond geraakt zijn, zonder arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Daarop zou de politie zich volgens het parket genoodzaakt hebben gezien om de vader, moeder en oudste dochter van het gezin te overmeesteren.

De vader ontkende tegenover de RTBF dat er slagen aan de politie zijn uitgedeeld. ‘Dat is een grote mop.’ Het parket laat echter weten dat hij samen met zijn vrouw en hun dochter voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen voor weerspannigheid in groep, slagen aan agenten en het niet naleven van de avondklok.