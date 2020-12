Thorgan Hazard hervat groepstraining bij Borussia Dortmund

Thorgan Hazard (27) hervat maandag de groepstraining bij Borussia Dortmund, nadat hij drie competitiematchen miste met een verrekking in het dijbeen. Na de training wordt beslist of de Rode Duivel in aanmerking komt voor het bekerduel van dinsdag in Braunschweig, zo heeft coach Edin Terzic op een persconferentie bekendgemaakt.