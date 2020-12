Verdachte periode bij schenking blijft drie jaar

De Vlaamse regering stapt af van het plan om de zgn. ‘verdachte periode’ bij schenkingen te verlengen naar vier jaar. De huidige termijn van drie jaar blijft behouden.

Bij een ‘gewone’ schenking van geld of beleggingen – bijvoorbeeld via een simpele overschrijving van de ene rekening naar de andere (een hand- of bankgift) – geldt er geen registratieplicht en is er geen schenkbelasting verschuldigd. Maar als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de waarde ervan opgeteld bij de erfenis en moeten de erfgenamen er een (hogere) erfbelasting op betalen.

Het was de bedoeling van de Vlaamse regering om die termijn – die verdachte periode wordt genoemd - naar vier jaar op te trekken. Die verlenging zou ingaan vanaf 1 juli 2021.

Maar de Vlaamse minister van Financiën, Matthias Diependaele (N-VA), laat weten dat die verlenging niet doorgaat. Daarover zijn de drie Vlaamse regeringspartijen (N-VA, CD&V en Open VLD) het afgelopen weekend eens geworden.

Diependaele had eerder al aangegeven dat de langere termijn niet langer wenselijk is als de zgn. ‘kaasroute’ zou worden afgesloten. De kaasroute is een populaire piste bij Vlamingen die belastingvrij roerende goederen willen schenken. De oplossing bestond erin te schenken via een buitenlandse (lees: Nederlandse) notaris.

In afwachting van de sluiting van de kaasroute was de verlenging van de ‘verdachte periode’ al opgenomen in ontwerpwetteksten van de Vlaamse regering. Maar de federale regering (waar de partij van Diependaele geen deel van uitmaakt) heeft de kaasroute sinds midden deze maand afgeschaft. En nu heeft de N-VA zijn Vlaamse coalitiepartners overtuigd om, in ruil, de verdachte periode niet te verlengen.

Het kabinet-Diependaele laat weten dat de ontwerpwetteksten waarin al sprake is van de verlenging, weer zullen aangepast worden.