Hof van beroep stuurt Mega World wandelen, faillissement wenkt

Ook het hof van beroep weigert Mega World bescherming tegen schuldeisers te geven. Verwacht wordt dat Mega World op zeer korte termijn failliet verklaard wordt.

Mega World, dat zo’n 120 voormalige Blokker-winkels telt, vroeg al op 15 oktober bescherming tegen schuldeisers door middel van een gerechtelijke reorganisatie. Maar zowel Retail Estates, Wereldhave Belgium als de vakbond ACV Puls pleitten tegen zo’n procedure. Op 2 november werd het verzoek van Mega World verworpen én stelde de rechtbank tijdelijk bewindvoerders aan.

Mega World ging in beroep en vroeg 5 maanden bescherming tegen schuldeisers. De bewindvoerders pleitten tegen die toekenning. Dat was ook zo voor de verhuurders en de vakbond ACV Puls. En het hof van beroep geeft nu de critici gelijk. Volgens het hof is het beroep van Mega World ontvankelijk maar ongegrond.

Het hof van beroep vindt net zoals de eerste rechter dat de jaarrekening van afgelopen boekjaar neigt naar misleiding en misinformatie van derden. Erger nog, het hof spreekt van kwade trouw. Dit omdat de afkeurende verklaring van commissaris KPMG niet werd neergelegd en de boekhouding fors werd bijgekleurd. De opname van een claim van 23,3 miljoen euro tegen de vroegere eigenaar van Blokker, was dubieus. En ook over de voorraden was en is er nog altijd twijfel.

Misdrijf

De vaststelling dat er sprake is van kwade trouw, is significant, zegt adocaat Peter Tierens, die de vakbond ACV Puls bijstaat. ‘Dit een strafrechtelijk staartje krijgen.’

‘Het hof stelt dat er manifest sprake is van kwade trouw bij de poging om bescherming tegen schuldeisers te krijgen. Dat is sinds kort 1 mei 2018 een strafrechtelijk misdrijf. Wie ofwel zijn bezittingen hoger voorstelt dan de ze in werkelijkheid zijn of zijn schulden camoufleert, kan bij een veroordeling bestraft worden met een gevangenisstraf en of geldboete’, zegt Tierens.

Het hof is ook kritisch over de tussentijdse boekhouding per 31 augustus. De prognoses die de externe boekhouder van Mega World voorlegt, overtuigen het hof op geen enkele manier. In een periode van 6 maanden tot eind maart zou evenveel omzet gehaald worden als over heel 2019. Het hof heeft ook grote twijfels bij de beweerde voorraden die volgens het team van de Nederlandse Dirk Bron in de winkels en bij diverse logistieke partners aanwezig zou zijn.

De drie raadsheren verklaren het beroep onontvankelijk waardoor een faillissement onafwendbaar lijkt. De voorlopige bewindvoerders hebben het bedrijf in faillissement gedagvaard. Mogelijk valt dat vonnis van de ondernemingsrechtbank vandaag al.