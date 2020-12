Nieuwe glazen geluidsschermen hebben vervelend neveneffect bij lage winterzon: ‘Erg gevaarlijk’

In de nieuwe glazen geluidsschermen naast de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke wordt bij momenten de lage winterzon zodanig gereflecteerd dat automobilisten er ernstige hinder van ondervinden. Lantis, de bouwheer van Oosterweel, noemt het een kwestie van gewenning en raadt bestuurders aan afstand te houden en hun snelheid aan te passen.

Luc Beaucourt, voormalig urgentiearts en bekend om zijn strijd tegen de weekendongevallen destijds, stuurde vrijdag om 16 uur een foto in van de felle zon in de glazen schermen naast de E17 ter hoogte van Zwijndrecht. ‘Afschuwelijk’, noemt hij het om zo te moeten rijden. ‘Erg gevaarlijk.’

Beaucourt is niet de eerste die klaagt over de hinderlijke reflectie van de lage winterzon in de nieuwe schermen. ‘De opmerkingen van bestuurders zijn ons bekend’, zegt Annik Dirkx, woordvoerder van Lantis, de bouwheer van Oosterweel. ‘Het is een nieuw type scherm, en dat vraagt gewenning. De schermen zijn bovendien ook nieuw, dus ze zullen na verloop van tijd, wanneer ze vuiler en dus ook doffer worden, ook minder weerkaatsen. De klachten komen overigens enkel bij een bepaalde stand van de zon, een typisch voor- en najaarsfenomeen.’

Lantis raadt aan bestuurders aan om hun snelheid aan te passen en afstand te houden van voorliggers. ‘Kortom, de verkeersregels die je sowieso moet volgen bij laagstaande zon.’ De politie raadt aan om de zonneklep te gebruiken en/of een zonnebril te dragen.

Lantis volgt samen met de politie de situatie wel op. In eerste instantie kunnen bestuurders extra gewaarschuwd worden via de signalisatieborden. Het gebruik van een speciale folie om de reflectie van de zon tegen te gaan, is nog niet aan de orde.