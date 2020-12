Eredame Miss France krijgt antisemitische reacties, politie opent onderzoek

April Benayoum, die afgelopen weekend tweede werd in de Miss France verkiezing, is op sociale media het slachtoffer geworden van antisemitisme. De 21-jarige vertelde tijdens de show over haar Israëlische roots waarop ze een stortvloed aan antisemitische reacties.

‘Het is jammer dat we dit in 2020 nog moeten meemaken’, reageert April Benayoum op de antisemitische reacties in een interview met de krant Var-Matin. ‘Het spreekt voor zich dat ik zo’n reacties veroordeel maar het raakt me helemaal niet.’

De eerste eredame April Benayoum, die de Provence vertegenwoordigt, kreeg antisemitische reacties nadat ze tijdens de show over haar Israëlische roots sprak. De tweets leidden tot verontwaardiging waardoor de Franse politie een onderzoek is gestart naar de racistische aanvallen op Benayoum.

LICRA, de Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme, heeft intussen aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen meerdere personen die de berichten hebben verzonden. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin reageerde ook al en zegt dat hij ‘diep geschokt’ is. ‘De politie- en gendarmeriediensten zijn gemobiliseerd.’