Belgische WK-darters moeten tijdens kerstperiode in hotel blijven, topfavoriet was bijna de klos: “Het is zwaar”

Door de strengere maatregelen vanwege de nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk raadt de Professional Darts Corporation (PDC) de deelnemers van het WK in Londen die niet in het VK wonen aan om tijdens de drie vrije kerstdagen in het spelershotel te blijven.

“Het lijkt erop dat de meesten dat zullen doen”, liet algemeen directeur van de PDC Matthew Porter op Twitter weten. Als de darters toch beslissen om naar huis te gaan, dan doen ze dat volgens Porter “op eigen risico”.

Nu in het Verenigd Koninkrijk een tot 70 procent meer besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken, legden verscheidene landen wereldwijd, waaronder België, een reisverbod vanuit Groot-Brittannië op.

Foto: Photo News

Van Gerwen

Nummer 1 van de wereld Michael van Gerwen wou na zijn gewonnen wedstrijd in de tweede ronde van zaterdagavond tot en met tweede kerstdag bij zijn familie in Nederland zijn. Enkele uren nadat hij zondag thuis was aangekomen, moest hij echter halsoverkop weer vertrekken om nog net in Londen te kunnen terugkeren. Door de extra reisbeperkingen naar en vanuit Engeland vreesde de drievoudige wereldkampioen even de rest van het WK te moeten missen.

“Oké, ik breng kerst dus door in Londen”, liet Van Gerwen op de sociale media weten. “De nieuwe regelgeving maakte het simpel voor mij. Het is zwaar om mijn familie te verlaten, maar ze begrijpen het en ondersteunen mijn beslissing. Het WK is een heel belangrijk toernooi, voor de spelers, voor de organisatie, voor de tv-stations en voor de fans.”

Op het PDC WK in Londen zijn nog twee Belgen actief. Kim Huybrechts plaatste zich zaterdag voor de tweede ronde. Dimitri Van den Bergh, die vrij was in de eerste ronde, moet nog in actie komen. Mike De Decker strandde donderdag in de eerste ronde.