In de loop van de dag komt er meer duidelijkheid over het inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) beloofd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Een inreisverbod van twee weken lijkt Verlinden realistisch.

‘We hebben gisteren aan de noodrem getrokken om ervoor te zorgen dat we niet op korte termijn heel veel van die slechte variant van het virus in België binnen zouden brengen’, legt Verlinden uit. ‘Maatregel geldt voor 24 uur maar we gaan dat vanochtend zowel op Belgisch als op Europees niveau opvolgen, want we liggen in België op een knooppunt en het heeft geen zin dat we onze grens langs de ene kant sluiten en ze langs een andere kant binnenkomen.’

Belgen die zich nog in het Verenigd Koninkrijk bevinden, kunnen contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukt de minister.

In de loop van de dag zal er volgens Verlinden meer nieuws komen over verdere maatregelen op de korte en middellange termijn. Het gaat daarbij zowel over de organisatie van (economische) activiteiten maar ook over reizen die gepland staan of een terugkeer naar België, legt de minister uit.

Een inreisverbod tot 6 januari lijkt haar realistisch. ‘Als je het vliegverkeer wil afsluiten, kan je dat doen voor een periode van één of twee weken. Maar we moeten eerst onderzoeken welke impact deze variant heeft en in welke mate die ook al in België aanwezig is. Ik hoor ook dat bepaalde stammen van die variant al in Zuid-Afrika bestaan, een globale aanpak is dus nodig. Ik verwacht dat we hierover vanochtend van de virologen meer duidelijkheid krijgen.’

‘Er is geen reden tot paniek’, besluit de minister. ‘Maar als we dit niet gedaan hadden, zouden er er misschien stemmen opgegaan zijn dat we niet voldoende voorzichtig geweest zijn. We hebben met deze maatregel van korte duur de balans proberen te vinden tussen die twee dingen. We zullen daar vandaag zeker verder over besluiten en communiceren.’

De Britten zelf verlaten ook massaal de hoofdstad na de aankondiging dat er een strengere lockdown komt: