Een kosmisch kerstgeschenk: Jupiter en Saturnus vormen een ‘dubbelplaneet’

Een kosmisch kerstgeschenk: Jupiter en Saturnus vormen vanavond een ‘dubbelplaneet’.

De twee grootste planeten van ons zonnestelsel vormen dit jaar een zogenaamde grote conjunctie. Bij een conjunctie of ‘samenstand’ lijkt het vanop aarde alsof twee of meerdere planeten frontaal tegen elkaar gaan botsen. Maar ons gebrek aan kosmisch dieptezicht bedriegt, want in feite lijnen de planeten zich gewoon netjes achter elkaar op. Ook dat is best spectaculair, zeker als het om de twee grootste planeten van ons zonnestelsel gaat die ook nog eens goed zichtbaar zijn met het blote oog.

En zeldzaam bovendien, want het is al van 1623 geleden dat Jupiter en Saturnus nog broederlijk zij aan zij stonden aan het hemelgewelf. Toen verbrodde de zon echter het schouwspel. Voor een goed zichtbare grote conjunctie moeten we daarom terug naar de middeleeuwen, naar het jaar 1226.

Bewolkt

Bij astronomen staat 21 december 2020 al jaren aangekruist in hun agenda. Dat dan ook de astronomische winter begint, is volstrekt toeval, al helpt het wel dat het de kortste dag is van het jaar. Zo zal de laaghangende zon ons niet kunnen verblinden en ons het zicht ontnemen op de grote conjunctie – wat vermoedelijk het geval was bij de conjunctie van 1623, die plaatsvond in de zomer. We kunnen dus alleen maar hopen dat het omstreeks halfzes ’s avonds, een uur na zonsondergang, niet te bewolkt is. Dat is het moment waarop Jupiter en Saturnus nagenoeg zullen samenvallen. Ze vormen dan als het ware een ‘dubbelplaneet’ die zelfs binnen het blikveld past van een eenvoudige amateurtelescoop. Maar de kans op bewolking is vanavond in België helaas groot.

Op het moment suprême staan de twee reuzenplaneten amper een 0,1 graden van elkaar aan de hemel. Dat is zowat een vijfde van de diameter van een volle maan.

De voorbije weken kon u Jupiter en Saturnus al steeds dichter naar elkaar toe zien kruipen, alsof de planeten allang hebben besloten elkaars kerstknuffelcontact te zijn. En dat dus allemaal met het blote oog. Jupiter is tien keer zo helder als de sterren. Saturnus schijnt ietsje minder fel maar is eveneens makkelijk te vinden, wetende dat de planeet met de befaamde ringen Jupiter langs links nadert. Op het moment van de dichtste nadering zal hij er net voorbij zijn gevlogen: Saturnus staat dan meteen rechtsboven Jupiter. U herkent de ringenplaneet bovendien aan zijn kenmerkende, goudkleurige licht. Nog iets om planeten en sterren uit elkaar te houden: kanjers als Jupiter en Saturnus twinkelen niet.

Ten tijde van Galilei

Een grote conjunctie komt elke twintig jaar voor, telkens wanneer Jupiter in zijn kleinere omloopbaan Saturnus inhaalt – ze draaien in respectievelijk 12 en 30 jaar om de zon. Maar ze is maar heel zelden goed te zien. De laatst zichtbare conjunctie dateert dus al van 16 juli 1623, en een van de bevoorrechte waarnemers was Galileo Galilei. Al zal de beroemde Italiaanse astronoom met zijn zelfgebouwde telescoop wel hebben opgepast voor zijn ogen, want de conjunctie vond dicht bij de zon plaats vóórdat die was ondergegaan. Wellicht was ze daardoor niet goed waarneembaar.

Dan was de conjunctie van 4 maart 1226 veel beter te zien. Volgens de overlevering zou ze ook door de Mongolen van Dzjengis Khan zijn opgemerkt. Sterker, het hemelverschijnsel zou de Grote Khan helemaal van zijn paardenmelk hebben gebracht. Hij brak de bloederige strijd tegen de Tanguten in westelijk China plots af en ging met zijn leger terug naar Mongolië.

Als u de aanstaande grote conjunctie mist, krijgt u pas in 2080 een herkansing. Op 15 maart van dat jaar zullen Jupiter en Saturnus opnieuw dicht bij elkaar kruipen aan het hemelfirmament.