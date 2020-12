Stijging coronabesmettingen mindert licht vaart

Tussen 10 en 17 december waren er gemiddeld 2.547,3 nieuwe infecties per dag. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van de vorige periode. Een dag eerder steeg dat wekelijks gemiddelde nog met 15 procent. Dat blijkt maandagochtend uit de voorlopige cijfers van Sciensano.

Het aantal nieuwe overlijdens is daarentegen gestabiliseerd. In diezelfde periode zijn gemiddeld 92,7 mensen per dag gestorven aan het virus, een stijging van 0,2 procent. Dat brengt het totaalaantal doden door covid-19 in ons land op 18.626.

Tussen 13 en 20 december is het aantal ziekenhuisopnames lichtjes gedaald (-3 procent), met een wekelijks gemiddelde van 179,3 opnames per dag.

In totaal liggen 2.543 patiënten in het ziekenhuis met covid-19 (+1 procent), van wie 544 op intensieve zorgen (+1 procent).

Sinds het begin van de pandemie zijn in België 625.930 besmettingen met covid-19 geregistreerd.