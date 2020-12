Antwerp pakt na drie opeenvolgende nederlagen uit met vlotte zege tegen Waasland-Beveren

Nadat de drie vorige wedstrijden in de Jupiler Pro League verloren gingen, heeft Antwerp eindelijk weer de smaak van de overwinning kunnen proeven. The Great Old stelde nog voor de rust de zege veilig tegen Waasland-Beveren: het werd 0-3 op de Freethiel. Refaelov, Ampomah en Mbokani zorgden voor de goals.

Eén helft. Meer had de bekerhouder niet nodig voor zijn achtste competitiezege. De 0-3 halfweg was tekenend voor het Antwerpse overwicht in het Waasland. Leko’s manschappen bruisten weer van energie. In tegenstelling tot afgelopen woensdag. Nooit eerder dit seizoen was de vermoeidheid zó zichtbaar als tegen Zulte Waregem. Leko bracht niet toevallig vier frisse jongens in de ploeg. Hongla, Batubinsika, Miyoshi en Juklerod gingen eruit. Gelin, Buta, Ampomah en Lukaku kwamen in de ploeg. Die laatste kreeg voor het eerst in competitie een basisplaats. Ook Hayen wisselde, én verraste, door clubtopschutter Heymans, al goed voor zeven competitiegoals, eruit te gooien voor Sinani. Verder verving Albanese de geblesseerde Leuko.

Eindelijk de oude Ampomah

De match was welgeteld 34 seconden bezig toen Mbokani een eerste keer naar doel kopte. Een voorteken dat het nog eens de avond van Dieu zou worden. Ook de thuisploeg dreigde in de openingsfase. Sinani legde met overzicht af tot bij Frey, die Butez aan het werk zette. Tevens de enige keer dat de Fransman moest tussenkomen voor rust. Verder was het al RAFC wat de klok sloeg, met een bedrijvige Ampomah op links. De Ghanees voetbalde drie seizoenen bij de Leeuwen en kent het veld van Freethiel natuurlijk op zijn duimpje. Vanop links sneed hij prima naar binnen. Besluiten deed hij in die fase van de wedstrijd nog op doelman Jackers.

De dreiging van de bezoekers resulteerde ook in een voorsprong. Een dubbele zelfs, na twee goals in vier minuten. Refaelov schilderde een vrijschop knap over de muur. Jackers’ vingertoppen konden de negende seizoenstreffer van de Israëliër niet voorkomen. De 0-1 oogde als een bevrijding. Refaelov en co vielen in de armen van hun coach. Nog voor de geelhemden het beseften, hing het leer opnieuw tegen de touwen. Refaelov deze keer met de pre-assist voor Haroun. De kapitein zette gemeten voor richting Ampomah die Jackers deze keer geen kans liet. Zijn eerste doelpunt van het seizoen, en by far zijn beste match. Eíndelijk zagen we de oude Ampomah weer aan het werk.

Refaelov geblesseerd

Opdracht dan al volbracht voor Refaelov. De kandidaat voor de Gouden Schoen verliet het veld met pijn aan de heup. Ook zonder zijn spelmaker vond Antwerp de weg naar doel, omdat Schoonbaert een handje toestak. Een op de loer liggende Mbokani strafte het foutje genadeloos af. De 0-3 halfweg was niet eens overdreven. Jackers voorkwam met een reflex op de buffelstoot van Mbokani een nog zwaardere achterstand voor zijn team.

Hayen greep in aan de pauze en bracht Vukotic en Effort in de ploeg. In de hoop dat zijn ploeg een ‘effort’ zou doen om nog wat van deze partij te maken. Dat leek ook te gaan lukken op het uur, maar Butez keepte op het niveau van zijn teammaats en stopte de inzet van Frey. Ook Antwerp was ondanks de 0-3 niet voldaan. Gamboa hield Mbokani van zijn tweede. Seck, rots in de branding achterin, kopte staalhard over.

Zaakje in de stand

De driepunter van de Great Old kwam echter nooit meer in gevaar. Een welgekomen oogst, na de 0 op 9 van de voorbije speeldagen. Antwerp doet een zaakje in de klassering en nadert tot op één punt van de vierde in de stand OH Leuven. Voor Waasland-Beveren worden de degradatiezorgen na een 0 op 6, en het puntengewin van de concurrenten, weer wat groter.

Antwerp knoopt zo weer aan met de overwinning, na een reeks van drie nederlagen op rij in de Jupiler Pro League. Daardoor waren ze naar de achtste plaats gezakt, maar alles zit nog dicht bij elkaar en met 28 punten op de teller schuiven ze alweer op naar een met aartsrivaal Beerschot gedeelde zesde plaats, op acht punten van leider Club Brugge. Onderin staat Waasland-Beveren maar één punt meer boven het trio KV Mechelen, Moeskroen en Sint-Truiden. De laatste drie in het klassement wonnen dit weekend allemaal hun wedstrijd en zo belooft de degradatiestrijd ongemeen spannend te worden.