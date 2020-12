Foto: NurPhoto via Getty Images

Een nieuwe covid-19-variant dwong Boris Johnson tot het ondenkbare: Kerstmis annuleren voor Londen en omgeving. Gevolg: een cascade aan reisbeperkingen in andere EU-lidstaten, België incluis.

Als er iets is wat de Britse premier Boris Johnson kon missen in de aanloop naar Kerstmis en te midden van gespannen Brexit-onderhandelingen, dan was het een meer besmettelijke variant van het coronavirus ...