Damherten en geit overleven vermoedelijke aanval van wolf niet

In Heusden-Zolder zijn zondagvoormiddag de kadavers gevonden van twee damherten en een geit. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een rondtrekkende wolf. Boswachters van het Agentschap Natuur en Bos hebben de vaststellingen gedaan en stalen genomen.

Volgens Jan Loos van de organisatie Welkom Wolf is het nog niet zeker dat de dieren het slachtoffer zijn van een wolf omdat de vindplaats ver uit het normale jachtgebied van de wolf ligt. ‘Het is wel erg ver uit de richting. Maar hoewel het niet simpel is om er te geraken, is het ook niet onbereikbaar. Het bosgebied in Zolder sluit immers aan bij hun leefgebied via de Vallei van de Mangelbeek.’ Een analyse van het DNA-staal moet zekerheid brengen.

De dieren werden omstreeks 10.30 uur ontdekt in de buurt van ‘t Wiek in Voort. Er waren in de buurt geen wolfwerende afsluitingen of schrikkeldraad aanwezig.

‘De eerste indruk van de boswachters is dat het mogelijk om een wolf gaat maar in dit geval zou ik toch een slag om de arm houden’, zegt Loos. Indien het niet om een wolvenaanval gaat dan zijn de damherten en geit het slachtoffer geworden van een hond. ‘Ik heb de dieren zelf niet gezien maar als de kadavers van de dieren er al een tijd liggen kunnen ook aaseters actief zijn zoals everzwijnen en vossen die daar ook aanwezig zijn.’

‘Als het om een wolf zou gaan, bewijst dit alleen maar wat we al jaren zeggen, dat mensen gewoon maatregelen moeten nemen om hun dieren te beschermen. Dit gedrag (van de wolven red.) is perfect normaal.’