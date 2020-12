Standard kan ook in eigen huis tegen Moeskroen niets rapen

Het gaat van kwaad naar erger voor Standard. De Luikse club ging zondagavond thuis met 0-1 onderuit tegen Moeskroen en zit nu aan een 4 op 21. De positie van Philippe Montanier wordt stilaan onhoudbaar.

Druk op de ketel bij Standard en trainer Philippe Montanier. De ultra’s brachten dit weekend een bezoekje aan het oefencomplex om hun onvrede te uiten en de Rouches op scherp te zetten. Het mocht niet baten.

Tegen Moeskroen, nummer zeventien in de stand, begon Standard nochtans niet zo slecht. In een 4-2-3-1 met Oulare, Cop en Lestienne had het na twee minuten al op voorsprong kunnen staan. Maar Moeskroen-doelman Koffi reageerde attent op een breedtepass van de doorgebroken Lestienne. Op het kwartier was Raskin ook dicht bij de openingstreffer. Zijn schot uit de draai ging echter voorlangs.

Tussendoor was Obbi Oulare al naar de kant moeten gaan. De spits greep na twaalf minuten naar de hamstring en het was einde wedstrijd. Avenatti kwam erin, maar kon alweer geen potten breken. Zijn enige kans kwam er na 20 minuten, toen hij op aangeven van Gavory naast kopte.

Maar Luikenaars konden ook geen moment verbergen dat ze in staat van crisis verkeren. Als het tegen zit, zit het tegen. Dat zag je op het halfuur, toen het 0-1 werd. Faraj mocht te makkelijk voorzetten van Gavory en benutte de gegeven tijd om een prima assist aan te leveren voor Xadas, die overhoeks binnentrapte.

Het vertrouwen bij de thuisploeg slonk met de seconde, al ging het bijna nog rusten met een 1-1-tussenstand. Lestienne devieerde een voorzet van Raskin. Koffi en de lat brachten redding.

Montanier gooide in de tweede helft Mehdi Carcela in de strijd, maar zag zijn ploeg verder worstelen. In minuut 58 ontsnapten de Rouches zelfs aan een dubbele achterstand. Na een heerlijke actie van Da Costa kon Xadas vrij aanleggen. De Portugees mikte naast.

Dat leek de bezoekers enkele minuten later duur komen te staan. Na een rommelige fase voor het Moeskroense doel, waarin Koffi drie keer tussenkwam, wist Bokadi zowaar de weg naar het doel te vinden. Vieren deed de ploeg met hun geplaagde trainer Montanier.

Maar zoals we al aangaven: als het tegen zit, zit het tegen. De VAR keurde de goal af wegens buitenspel. Het bleef bij 0-1.

Standard probeerde de druk op te voeren, terwijl Moeskroen zich op de eigen zestien parkeerde. Maar scoren blijft o zo moeilijk voor het elftal van Montanier. Bokadi kopte eerst nog te centraal en een kwartier voor tijd liet Lestienne na om een vroeg kerstcadeau uit te pakken. Na een slechte terugspeelbal had hij de 1-1 voor het inleggen, maar de vleugelspits verslikte zich in zijn aanname en de kans was verkeken.

Een late ontsnapping kwam er niet. Moeskroen pakte zo gouden punten in de strijd om het behoud en dompelt Standard ook in een diepe crisis. 4 op 21. Philippe Montanier mag zich grote, grote zorgen maken. Afwachten wat het bestuur zal beslissen.

Het gaat van kwaad naar erger met de Rouches, die voor de derde keer op rij tegen een nederlaag aankeken. Meer nog, de Luikenaars konden nu al zeven wedstrijden op rij niet meer winnen in de competitie. De laatste zege dateert van 1 november, toen er met 1-0 gewonnen werd van KV Oostende. Het was ook eerste thuisnederlaag in de competitie sinds 26 december 2019, toen AA Gent met 0-1 kwam winnen op Sclessin.

Door de zwakke cijfers is Standard, dat intussen ook Europees al uitgeschakeld is, met 25 punten naar de negende plaats gezakt en lijkt deelname aan Play-off I moeilijk te worden. Onderin het klassement doet Moeskroen een uitstekende zaak door de rode lantaarn opnieuw aan STVV te geven, dat zaterdag met 0-2 ging winnen in Waregem. Ook KV Mechelen pakte zondagnamiddag de drie punten in Leuven en zo wonnen de laatste drie in de stand allemaal hun wedstrijd. Onderin is het dus ongemeen spannend.

Op de op drie na laatste plaats staat Waasland-Beveren met slechts één puntje meer dan de voorlaatste in de stand. De Beverse fusieclub sluit zondagavond de speeldag af met een burenduel tegen Antwerp.