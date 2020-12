Hogere boetes schrikken niet iedereen af: ook dit weekend meerdere lockdownfeesten stilgelegd

Op verschillende plaatsen in het land werden dit weekend opnieuw lockdownfeesten stilgelegd, waaronder een huwelijksfeest met 54 volwassenen en tientallen kinderen in Vilvoorde.

Dinsdag werden de boetes voor de lockdownfeestjes verhoogd door het college van procureurs-generaal. Het gaat om feesten in de vrij letterlijke zin van het woord: georganiseerde bijeenkomsten waar de alcohol rijkelijk vloeit, de muziek luid staat en er veel volk opdaagt. Die boetes werden opgetrokken van 250 euro tot 750 euro voor de aanwezigen en van 750 euro naar 4.000 euro voor de organisatoren. Maar ook die hogere bedragen schrikken nog niet iedereen af.

In Eeklo heeft de politie zaterdag een familiefeest stilgelegd met 27 aanwezigen, twaalf volwassenen en vijftien kinderen. De samenkomst vond plaats in een feestzaal. De organisator, de pater familias van de groep, zal verhoord en gedagvaard worden. Het gaat om een 73-jarige man uit Knokke-Heist.

In Vilvoorde werd zondagmiddag een huwelijksfeest stilgelegd in een leegstaand restaurant. Er waren 54 volwassenen aanwezig en een tiental kinderen. De aanwezigen kwamen zo goed als allemaal van buiten Vilvoorde en kwamen zelfs uit het buitenland. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) reageert ontzet. ‘Ik ben verschrikkelijk verontwaardigd. Wie haalt het in zijn hoofd om zoiets in deze tijden nog te doen. Ik hoop echt dat de organisatoren en ook de eigenaar die het pand verhuurd heeft zwaar ter verantwoording worden geroepen.’

In Brussel had de politie in de nacht van zaterdag op zondag de handen vol met lockdownfeestjes, het ene al wat groter dan het andere. Zo kreeg de politie rond 11 uur een oproep van buurtbewoners uit het stadscentrum dat er toch wel veel volk was in een appartement. Het bleek te gaan om een Airbnb die was gehuurd door een groep mensen die zin hadden in een feestje. De politie trof er in totaal 29 aanwezigen aan die allemaal een coronaboete kregen.

Ook in Laken bleek een shishabar verdoken geopend. Bij aankomst van de politie waren er zeven personen in de zaak. Ook zij kregen een proces-verbaal. Voor het overige moest de politie nog op andere Brusselse locaties tussenbeide komen omdat de coronamaatregelen er overtreden werden. Het ging volgens de politie steeds om bijeenkomsten waar vijf tot zes personen aanwezig waren.

In Oostende heeft een man zaterdagavond een bekkenbreuk opgelopen op een lockdownfeestje nadat hij had proberen vluchten van de politie. De politie controleerde de woning na een klacht over geluidsoverlast en ontdekte een feestje met negen aanwezigen. Een man probeerde zich te verstoppen door zich langs buiten uit het raam te hangen. Daarbij kwam hij ten val.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een lockdownfeestje met negen jongeren in Zonhoven stilgelegd. Omdat de bewoners de deur niet wilden openen, betraden de agenten, met toestemming van de procureur, de woning. De jongeren waren tussen de 18 en 27 jaar oud en werden allemaal bestuurlijk aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

Bij een politiecontrole in Waterloo zijn vrijdagavond agenten aangevallen. De politie werd vrijdag omstreeks 23.30 uur opgetrommeld voor een lockdownfeestje, waar een tiental personen aanwezig waren. De eigenaars van de woning keerden zich evenwel tegen de agenten, en deelden klappen uit aan de politie. De vader, moeder en oudste dochter zullen zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank, aldus het parket.