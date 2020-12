KV Mechelen boekt belangrijke uitzege in Leuven

KV Mechelen heeft zondagnamiddag op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 gewonnen op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven.

In een onderhoudende en aangename wedstrijd opende Kerim Mrabti net voor het halfuur de score voor de bezoekers, op aangeven van Nikola Storm. Twee minuten later was de dubbele voorsprong een feit. Na een voorzet van op links probeerde Joachim Van Damme er zijn voet tegen te zetten, maar het leer dwarrelde voorbij richting David Hubert, die zo zijn eigen doelman te grazen nam. Verder dan de aansluitingstreffer van clubtopschutter Thomas Henry kwam een weinig efficiënte thuisploeg niet meer.

In de stand tellen de Mechelaars na de vierde zege van het seizoen zeventien punten, drie meer dan STVV en Moeskroen, respectievelijk de voorlaatste en laatste in de stand. OHL laat het even wat afweten, maar staat desondanks nog steeds op de vierde plaats, met 29 punten.

Zondag in de vooravond ontvangt Standard Moeskroen, de zeventiende speeldag wordt zondagavond afgesloten met het burenduel tussen Waasland-Beveren en Antwerp.