Opnieuw 100 gearresteerden tijdens Wit-Russisch protest

Sinds de protestmarsen tegen de zelfverklaarde president Aleksandr Loekasjenko begin augustus van start gingen, zijn al meer dan 30.000 Wit-Russen opgepakt. Vandaag waren dat er, net als vorige week, om en bij de 100.

In Minsk heeft de Wit-Russische politie opnieuw zo’n 100 protesteerders in de boeien geslagen. Ze namen deel aan één van de wekelijkse protestacties tegen Aleksandr Loekasjenko, de president die al 26 jaar aan de macht is in de voormalige Sovjetrepubliek. Onder hen zouden twee vrouwelijke journalisten zijn, dat meldt de Wit-Russische beroepsvereniging van journalisten.

Sinds Loekasjenko zichzelf begin augustus opnieuw uitriep als winnaar van de presidentsverkiezingen, worden er elk weekend manifestaties en betogingen georganiseerd om ’s mans autoritaire beleid aan de kaak te stellen. De actievoerders zijn ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is en vragen zijn ontslag. De omvang van de protesten varieert, maar elke week worden tientallen tot honderden mensen aangehouden. Volgens mensenrechtenorganisatie Viasna treden de veiligheidsdiensten extreem hard op.

Wit-Rusland telt 9,5 miljoen inwoners, enkele duizenden daarvan kwamen vandaag op straat. Loekasjenko wordt gesteund door Rusland, maar zijn tegenkandi­date Svetlana Tichanovskaja, die oppositie voert vanuit Litouwen, voelt zich gesterkt door de houding van het westen. De Europese Unie en de Verenigde Staten weigeren Loekasjenko te erkennen als legitiem staatshoofd. Het Europees parlement kende zijn jaarlijkse mensenrechtenprijs toe aan de democratische Wit-Russische oppositie. De zelfverklaarde president gaf eind vorige maand aan eventueel te zullen vertrekken ‘als er een nieuwe grondwet is’.