Britse minister waarschuwt: ‘Toestand is dodelijk ernstig en niet onder controle’

In een strenge en zelfs alarmerende boodschap maant Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, de inwoners aan om zich te gedragen alsof ze het virus hebben. ‘De nieuwe coronavariant is heel moeilijk te bedwingen.’ Zondebokken zijn volgens hem onder meer de ‘onverantwoordelijke’ reizigers.

Het gemuteerde virus mag allerminst onderschat worden, meer nog: de toestand in het Verenigd Koninkrijk is nog helemaal niet onder controle. Dat zegt gezondheidsminister Matt Hancock. ‘We hebben nog een lange weg te gaan om dit op te lossen’, luidt het in een dwingende boodschap op Sky News.

De klus zal niet op één-twee-drie geklaard kunnen worden volgens Hancock. Het wordt ‘heel moeilijk om het virus te bedwingen.’ Het Britse statistiekbureau ONS becijferde dat de nieuwe variant in korte tijd de meest voorkomende is geworden in Londen en het oosten van Engeland. Het is meteen dé reden waarom premier Boris Johnson dit weekend opnieuw een totale lockdown afkondigde in de meest getroffen gebieden. Hij noemde de mutatie van het coronavirus ‘tot 70 procent besmettelijker’ dan de oorspronkelijke variant. Wel zijn er geen bewijzen van ernstigere ziektesymptomen of hogere mortaliteit.

Om erger te voorkomen, moeten alle Britten zich gedragen ‘alsof ze zelf getroffen zijn door het virus’, raadt Matt Hancock aan. ‘Het is de enige manier om weer controle over de zaak te krijgen.’

Zwartepiet

Hancock verwijt mensen die voor het ingaan van de nieuwe maatregelen nog snel naar andere gebieden zijn gereisd, waar minder strenge coronaregels gelden, dat ze zich ‘totaal onverantwoordelijk’ gedragen.

Het vaccineren van de bevolking, zo vervolgt de minister, is dus des te belangrijker. Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat aan het einde van dit weekend ongeveer een half miljoen mensen zijn gevaccineerd. De vaccinatiecampagne verloopt tot nog toe goed, aldus Hancock.

Hij verdedigt de forse aanscherpingen van de coronaregels vlak voor kerst. ‘Ik begrijp dat iedereen uitkeek naar Kerstmis, maar het was onze plicht om in te grijpen toen we informatie over de nieuwe variant kregen.’

Mensen die in Londen en een deel van het oosten en zuidoosten van Engeland wonen, mogen helemaal niet meer bij elkaar op bezoek gaan. Voor Kerstmis worden geen uitzonderingen gemaakt. Niet-essentiële winkels zijn dicht en mensen moeten zo veel mogelijk thuisblijven. Voor werk, studie, buitensport of bijvoorbeeld begrafenissen met hooguit 30 aanwezigen mogen inwoners wel de deur uit.

Inreisverbod

De situatie in het Verenigd Koninkrijk heeft ook gevolgen voor Europa. Nadat Nederland eerder al de grenzen sloot voor Britse vliegtuigpassagiers, voert België vanaf middernacht eveneens een inreisverbod in voor reizigers die met het vliegtuig of de Eurostar tussen ons land en Groot-Brittannië willen reizen. Ook Italië volgde, en in Duitsland ligt een soortgelijk verbod op tafel.